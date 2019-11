La Bataille des Couples - Saison 2 Episode 61

Dans l’épisode 61 de La Bataille des Couples, Les couples sont tous contents d’être en finale. Cependant, l’ambiance est glaciale entre les violets et les oranges. Alizée et Maxime essayent de détendre l’atmosphère, en vain… Une grosse dispute éclate entre Mélanie et Dylan. Alors que Mélanie engage la conversation pour mettre les choses au clair, les esprits s’échauffent et Dylan jette de l’eau sur Mélanie… C’est le geste de trop pour la jeune femme. Lucie arrive à la villa et essaye de motiver les couples. Les trois couples encore en liste rejoignent Christophe sur la plage. Ils ont tous la rage de vaincre. La semaine de la finale est composée de trois épreuves. Les deux premières épreuves permettent de remporter des points. Les deux couples ayant le plus de points à l’issue de ces épreuves pourront participer à l’épreuve finale pour remporter La Bataille des Couples. Les couples s’élancent dans cette nouvelle épreuve. Emportés par le stress, les couples perdent leur calme et s’énervent. Pour la première fois, Alizée perd complètement son sang-froid et passe l’épreuve à crier sur Maxime. Les violets sont en tête, mais parviendront-ils à garder leur avance ? Retrouvez la deuxième saison de La Bataille des Couples, du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.

