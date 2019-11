La Bataille des Couples - Saison 2 Episode 62

Dans l’épisode 62 de La Bataille des Couples, les couples sont au coude à coude pour remporter la première épreuve de la semaine. Après l’épreuve, Christophe demande à chaque couple contre lequel il voudrait se retrouver pour le duel final. Mélanie et Vincent annoncent qu’ils voudraient se retrouver face aux gris. Cette annonce entraine une nouvelle dispute… Une dispute d’une envergure inédite. En effet, Dylan va trop loin avec Mélanie ! Les gris et les violets sont choqués du comportement de Dylan. Et suite à ce geste, les oranges sont disqualifiés de l’aventure… Un couple va donc réintégrer l’aventure. Et il s’agit du dernier couple sorti… Les blanches ! Les gris et les violets sont contents de retrouver Fanny et Nani. Les couples passent donc une bonne soirée hors de la villa. La bonne ambiance est de retour. Le lendemain, les couples reçoivent des messages d’encouragement de leurs proches. Alizée, Fanny et Mélanie fondent en larmes lors des visionnages des messages de leurs familles. Ces messages remotivent tous les couples pour décrocher la victoire et gagner la Bataille des Couples… Retrouvez la deuxième saison de La Bataille des Couples, du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.

