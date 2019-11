La Bataille des Couples - Saison 2 Episode 63

Dans l’épisode 63 de La Bataille des Couples, les couples sont motivés après le message de leurs proches. Les couples passent un dernier moment à six. Ils sortent de la villa pour une sortie à la plage. Mais la réalité les rattrape… Ils doivent maintenant se préparer pour la deuxième épreuve de la semaine. À la fin de celle-ci, seuls deux couples resteront dans l’aventure ! Mélanie et Vincent, avec déjà 5 points, sont qualifiés pour le duel final avant même de participer à l’épreuve. La place pour la dernière épreuve se joue donc entre les gris et les blanches. L’équipe qui arrivera devant l’autre sera qualifiée. Alors que Fanny ne parvient pas à passer une poutre, les gris bloquent pour la première fois à une énigme. Maxime perd pied et est envahi par le stress. Le jeune homme parvient à reprendre son calme et résout son énigme. Pour leur énigme, les blanches demandent de l’aide aux violets. Vincent refuse dans un premier temps à donner la réponse aux blanches. Puis, voyant que les gris creusent l’écart, Vincent aide les blanches à résoudre leur énigme. Les blanches parviendront-elles à rattraper leur retard ? Mélanie et Vincent, eux, sont toujours bloqués à l’énigme. Le couple perd son calme et une dispute éclate. Vincent abandonne en pleine épreuve… Retrouvez la deuxième saison de La Bataille des Couples, du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.

