La Bataille des Couples - Saison 2 Episode 64

Dans l’épisode 64 de La Bataille des Couples, les blanches et les violets fêtent leur victoire. N’étant plus que quatre, Fanny, Nani, Mélanie et Vincent s’amusent à imiter les candidats éliminés. Le lendemain, Fanny et Nani rejoignent Lucie à la plage. Fanny et Nani revivent leur aventure et surtout les progrès de Nani. En effet, la jeune femme s’est rendu compte que sa jalousie était démesurée et qu’elle pouvait faire confiance à Fanny. Lors de ce dernier coaching, Nani lui réserve une énorme surprise… Comment va réagir la jeune femme ? De retour à la villa, les couples se préparent pour l’épreuve. Ils rejoignent Christophe pour la grande finale de La Bataille des Couples. Le gagnant de l’épreuve sera sacré le meilleur couple de l’année. Mais cette épreuve ne sera pas de tout repos. Les couples vont devoir affronter les dix piliers de l’amour durant cette épreuve. Entre agilité, rapidité et énigmes, les couples devront avoir plus d’une corde à leur arc pour remporter l’épreuve. Les blanches et les violets se lancent donc dans cette dernière épreuve… Fanny et Nani prennent l’avantage, mais garderont-elles cette avance ? Retrouvez la deuxième saison de La Bataille des Couples, du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.

