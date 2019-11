La Bataille des Couples - Saison 2 La finale

Dans l’épisode 65 de La Bataille des Couples, l’épreuve finale bat son plein et Mélanie a du mal à garder son calme. La jeune femme ne parvient pas à passer l’obstacle de la tour infernale et craque… La jeune femme fond littéralement en larmes. De leur côté, Fanny et Nani passent cette étape sans aucun problème ! Les deux couples continuent à passer les différentes étapes. Fanny et Nani ont de l’avance… Les violets vont-ils réussir à rattraper leur retard ? Les couples ont réussi à finir cette épreuve et auront le résultat lors de l’ultime cérémonie. Dans tous les cas, les blanches et les violets sont fiers d’eux. De retour à la villa, les couples se reposent suite à l’épreuve. Mélanie et Vincent rejoignent Lucie pour faire le bilan de leur aventure. Ils reviennent sur ce qu’ils ont vécu : épreuves, amour et difficultés… Les couples se préparent pour la grande cérémonie. Stressés, ils rejoignent Christophe. Durant cette ultime cérémonie, les couples reviennent sur leur parcours durant la dernière épreuve. C’est l’heure pour Christophe de révéler le grand gagnant de la saison 2 de La Bataille des Couples. Qui des blanches ou des violets sera sacré meilleur couple de l’année 2019 et repartira avec sa cagnotte ? Retrouvez la deuxième saison de La Bataille des Couples, du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.

