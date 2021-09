En savoir plus sur Christophe Beaugrand

Mélanie doute de la loyauté de Lou et Kresh, pourtant dans son alliance. Il faut dire qu’Ahmed et Raphaël ont tout manigancé pour semer le trouble dans l’esprit du clan adverse. Lou est très déçue par ses alliées et s’emporte ! A la Table du Pouvoir, les Violets et les Bleus décident de nominer les Roses. Une mauvaise nouvelle de plus pour Lou et Kresh, trahis par sa propre alliance… Nicolo n’assume plus sa décision et fond en larmes. La Bataille des Couples, Saison 03 Episode 11, diffusé le Vendredi 10 septembre 2021 sur TFX.