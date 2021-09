En savoir plus sur Elsa Fayer

C’est une soirée au goût amer qui attend la "Bande organisée" : célébrer la victoire des Gris, Maxime et Valeriya. Mais c’est aussi l’occasion pour Virginie et Nicolo de se racheter auprès d’eux après leur précédent vote contre les Roses, Lou et Kresh. De retour à la villa, la mésentente entre Anaïs et Stéphane les fait douter quant à la suite de leur aventure. A la Table du pouvoir, les Raphaël/Tiphany et Valeriya/Maxime se décident rapidement sur le couple à nominer, mais une proposition inattendue va venir bouleverser leur aventure… La Bataille des Couples, Saison 03 Episode 15, diffusé le Jeudi 16 septembre 2021 sur TFX.