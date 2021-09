En savoir plus sur Elsa Fayer

A la Table du pouvoir, Raphaël/Tiffany et Maxime/Valeriya se voient proposer une offre qu’ils peuvent difficilement refuser. Vont-ils accepter l’arrivée d’un nouveau couple dans la villa en échange de 20.000€ ? Entre Eva et Vivian, rien ne s’arrange. Après une énième dispute, la jeune femme refuse de participer à l’activité quad. Vivian cherche conseil auprès de Sarah. Anaïs et Stéphane ne parviennent pas non plus à se mettre d’accord. L’un veut partir tandis que l’autre veut rester. Que vont-ils décider à l’approche de cette nouvelle cérémonie ? La Bataille des Couples, Saison 03 Episode 16, diffusé le Vendredi 17 septembre 2021 sur TFX.