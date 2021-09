En savoir plus sur Elsa Fayer

Suite à la décision de Raphaël/Tiffany et Maxime/Valeriya à la précédente Table du Pouvoir, Nadège et Stéfano intègrent la villa ! Une entrée remarquée puisqu’ils participent directement au vote de la cérémonie en cours. Vivian prend conscience de ses erreurs et bouleverse Eva et les autres candidats avec une déclaration poignante. Stéphane décide de quitter l’aventure pour le bien d’Anaïs. Ce départ permet à Eddy, le meilleur ami d’Anaïs, d’intégrer l’aventure à ses côtés. Les deux clans tentent de rallier le nouveau couple Nadège et Stefano à leur équipe. Une personnalité culte fait son entrée dans la villa. Que va-t-il annoncer ? La Bataille des Couples, Saison 03 Episode 17, diffusé le Lundi 20 septembre 2021 sur TFX.