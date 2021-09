En savoir plus sur Elsa Fayer

Pendant que les habitants de la villa se réunissent lors d’une soirée déguisée “jungle”, Eva et Vivian se rendent au dîner romantique. Loin des tensions du jeu, ils retrouvent leur complicité de l’extérieur et rechargent pleinement leurs batteries, grâce à une vidéo surprise. Durant la soirée, Eddy fait une confidence qui chamboule complètement l’alliance de la “Bande organisée”. Au petit matin, Moundir intervient dans la villa pour annoncer un challenge de taille aux candidats : ils ont dix minutes pour se préparer à rejoindre une île hostile, sur laquelle ils vont s’essayer à la survie en groupe. La meilleure façon pour chacun de se redécouvrir et d’oublier le jeu des stratégies le temps d’un instant. Mais lors de l’épreuve flash, l’instinct de survie n’est pas inné pour tous les candidats, et les tensions apparaissent plus vite que prévu… La Bataille des Couples, Saison 03 Episode 19, diffusé le Mercredi 22 septembre 2021 sur TFX.