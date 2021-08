En savoir plus sur Christophe Beaugrand

Fin de la première épreuve d’intégration. Deux couples sont d’ores et déjà nominés et les premières alliances voient le jour. Des clans se forment même à la villa ! Mais il est temps d’accueillir les 5 nouveaux couples de cette saison de “La Bataille des Couples” : les bleus, les violets, les blancs, les oranges et les roses. Pour l’occasion, une soirée de bienvenue est organisée. La Bataille des Couples, Saison 03 Episode 02, diffusé le Lundi 30 août sur TFX.