Virginie, choquée du manque d’entraide lors de l’épreuve flash, a les nerfs qui lâchent. Heureusement pour elle, certains candidats viennent à son secours malgré la compétition. Les gagnants de l’épreuve flash obtiennent un avantage considérable pour l’épreuve Arena imminente. Une épreuve de précision qui fait ressortir les tensions entre les deux clans. Mais heureusement, la pression retombe dans la soirée. L’émotion gagne le groupe lorsque chacun se livre à des déclarations d’amour et d’amitié. Notamment Raphaël, qui brise sa carapace et font en larmes face à sa femme et ses amis. Mais Eva craque et fait une proposition des plus étonnantes à son partenaire, Vivian. La Bataille des Couples, Saison 03 Episode 20, diffusé le Jeudi 23 septembre 2021 sur TFX.