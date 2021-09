En savoir plus sur Elsa Fayer

Moundir est le mentor des candidats pour cette semaine spéciale survie, où la fatigue se fait ressentir. Du côté des verts, Eva craque et s’en veut de son attitude envers Vivian. Craignant pour son couple, elle pense à quitter l’aventure ! Heureusement, Vivian et les autres couples trouvent les bons mots pour l’encourager à rester. La nuit en extérieur a été très courte pour nos couples en survie. Suite à une règle inédite, la Table du Pouvoir qui attend Raphaël/Tiphany, les Blancs, et Maxim/Valeriya, les Gris, s’annonce bien plus compliquée que prévu. La décision prise va éveiller des soupçons concernant leur alliance secrète. La Bataille des Couples, Saison 03 Episode 21, diffusé le Vendredi 24 septembre 2021 sur TFX.