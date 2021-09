En savoir plus sur Elsa Fayer

Raphaël/Tiphany et Maxime/Valeriya, pour ne pas dévoiler leur alliance secrète au grand jour, ont pris la décision de nominer les couples du clan Cullen au chi-fou-mi. Lors de la cérémonie d’élimination, cette décision fait ressortir de fortes tensions. Virginie, se sentant persécutée, n’arrive plus à garder son sang froid. Raphaël et Tiffany regrettent leur vote à la cérémonie et sentent le vent tourner. Une nouvelle alliance est en construction. Elsa annonce le pilier de cette semaine : la confiance. Un des points faibles des Rouges, Sarah et Ahmed. Au départ de l’épreuve pilier, un nouveau couple intègre la Bataille. La Bataille des Couples, Saison 03 Episode 22, diffusé le Lundi 27 septembre 2021 sur TFX.