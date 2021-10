En savoir plus sur Elsa Fayer

Le réveil est difficile pour Virginie et Nicolo, qui ne se remettent pas des trahisons passées. Sarah et Ahmed de leurs côtés ne les pardonnent pas d’avoir voté contre eux. Une fois de plus, une dispute éclate entre Gauthier et Anaïs. Les couples découvrent la nouvelle épreuve Arena. C’est un challenge qu’ils appréhendaient tous : la dégustation ! Les hommes ouvrent le bal. Gauthier et Ahmed se surpassent ! Les femmes doivent ingurgiter un cocktail écoeurant. Nicolo et Virginie se sont disputés pendant l’épreuve et ne se parlent plus. La Bataille des Couples, Saison 03 Episode 29, diffusé le Mercredi 06 octobre 2021 sur TFX.