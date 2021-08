En savoir plus sur Christophe Beaugrand

La nuit n’a pas apaisé les esprits. Au petit matin, les tensions sont toujours vives entre Mélanie et ses copines. Du côté de Léana, l’ambiance n’est pas au beau fixe non plus. Elle prend de plus en plus ses distances avec Abou et confie ses doutes à Vivian. A-t-elle vraiment envie de rester en couple avec lui ? Et comme si cela ne suffisait pas, l’épreuve du jour pour les derniers arrivés risque bien de mettre les nerfs à rude épreuve… La Bataille des Couples, Saison 03 Episode 03, diffusé le Mardi 31 août 2021 sur TFX.