Virginie ne supporte plus Nicolo et remet en question la nature de ses sentiments envers lui. Nicolo fait campagne pour qu'on vote pour lui, il veut quitter l'aventure. Tous les candidats partent boire un verre à l'extérieur pour se changer les idées. Malgré les rancœurs, Sarah intervient et réussit à les réconcilier. Vivian pense stratégies et propose un pacte à Anaïs/Eddy. La Table du pouvoir se fait entre hommes. Ahmed et Vivian doivent choisir le troisième couple à nominer cette semaine. Vivian, qui tente de duper la Bande organisée, ne parvient pas au résultat escompté. Les "Désorganisés" se retrouvent en mauvaise posture et le clan adverse commence à douter de sa sincérité. La Bataille des Couples, Saison 03 Episode 30, diffusé le Jeudi 07 octobre 2021 sur TFX.