Malgré la mauvaise entente entre les deux clans, tous les candidats partent à la plage. Eddy est persuadé que Vivian mène son clan en bateau. Entre eux deux, la tension monte et les avis divergent. Une épreuve flash sous forme d'énigme vient envenimer la situation. De retour à la villa, Eddy et Vivian s'expliquent avant la cérémonie. Les couples sont en place pour les votes. Ils reviennent sur cette semaine sous le signe du "Dévouement". Lors de la Table du Pouvoir, Vivian avait menti à Ahmed en rapportant de fausses accusations contre Virgnie et Nicolo. Ce soir à la cérémonie, sous la pression, il avoue son mensonge et perd une fois de plus sa crédibilité. Lequel des trois couples nominés sera en danger ce soir ? La Bataille des Couples, Saison 03 Episode 31, diffusé le Vendredi 08 octobre 2021 sur TFX.