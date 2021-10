En savoir plus sur Elsa Fayer

Les Roses, Anastasia et Gauthier sont nominés suite à la stratégie d'antijeu du clan adverse. Cette façon de jouer est contraire à leurs principes, ils souhaitent quitter l'aventure. Malgré la mésentente qui règne, la "Bande organisée" tente de convaincre Gauthier et Anastasia de rester. Ce soir, les candidats décident donc de boire un verre tous ensemble pour mettre les tensions de côté. Cette semaine switch, sous le signe de la fidélité, met les couples à rude épreuve. Eva reproche à Vivian de la délaisser. Anaïs se remet en question vis-à-vis de sa séparation avec le père de sa fille Kessi, et entrevoit un possible avenir avec lui. Les gagnants des précédentes épreuves se rendent à la Table du Pouvoir. Mais une nouvelle règle vient bouleverser le jeu... La Bataille des Couples, Saison 03 Episode 35, diffusé le Jeudi 14 octobre 2021 sur TFX.