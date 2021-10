En savoir plus sur Elsa Fayer

Vivian/Eva et Sarah/Ahmed sont à la Table du Pouvoir. Ils doivent choisir deux couples : un premier à nominer d'office, et un deuxième à nominer à la place d'un des deux couples déjà en lice pour les éliminations. Ils vont alors prendre une décision totalement inattendue. Sarah ET Ahmed, écœurés du déroulé de la Table du Pouvoir, font leurs valises avec la ferme intention de quitter l'aventure. Pendant ce temps, les autres couples partent à la plage pour une après-midi détente. A leur retour, c'est le choc : pas de traces des Rouges, Sarah/Ahmed. Elsa Fayer les attend pour une cérémonie surprise. Les nouvelles ne sont pas bonnes pour la "Bande organisée", qui découvrent la supercherie de Vivian. Mais la Bataille est pleine de rebondissements, et le vent tourne pour les Jaunes, Eva/Vivian. La Bataille des Couples, Saison 03 Episode 36, diffusé le Vendredi 15 octobre 2021 sur TFX.