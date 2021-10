En savoir plus sur Elsa Fayer

L'épreuve pilier a été très difficile pour nos couples. Maxime s'en veut d'avoir perdu son calme avec Valeriya et fond en larmes. Pour célébrer leur retour dans la Bataille, Nadège/Stefano sont conviés au dîner romantique de la semaine. Les autres couples organisent une soirée "Coachella" à la villa. Mais très vite, tous arrêtent de danser pour discuter stratégies. Raphaël et Tiffany n'arrivent plus à faire confiance à Vivian. Au restaurant, les Oranges reçoivent un message surprise de Maxime... et décident de ne pas le dire à leur retour à la villa. L'épreuve Flash permet au couple gagnant de remporter 15000 euros. Tous les couple sont concentrés pour la remporter. La Bataille des Couples, Saison 03 Episode 38 diffusé le Mardi 19 octobre 2021 sur TFX.