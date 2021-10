En savoir plus sur Elsa Fayer

Eva et Vivian se sont une fois de plus embourbés dans une situation délicate. Malgré la dernière trahison de Vivian envers la "Bande organisée", Raphaël accepte de lui refaire confiance et pactise avec lui. Une épreuve flash attend les candidats. Nadège redore son image en faisant remporter de l'argent aux couples. Il est temps pour Raphaël/Tiffany et Anastasia/Gauthier de se rendre à la Table du Pouvoir. Le choix du couple nominé de la semaine se fait plus vite que prévu... Suite à cette décision, Maxime/Valeriya et Tiffany/Raphaël simulent une dispute. Mais tout était prévu d'avance... La Bataille des Couples, Saison 03 Episode 40 diffusé le Jeudi 21 octobre 2021 sur TFX.