Elsa vient réveiller les candidats avec une grande annonce pour les nominés. En effet, un des couples va pouvoir être immunisé. Les verts discutent stratégie et essayent tant bien que mal d’éviter l’élimination. Vivian propose une alliance à Raphaël sans succès. La Bande Organisée voit le jour ! Les nominés partent pour une nouvelle épreuve. Les bleus sont inquiets. Les roses et les verts se disputent, Kresh n’a pas confiance en Vivian et ce dernier se sent trahi par son propre clan. Pour Lou, Kresh a fait une grosse boulette ! De son côté, Romain essaye de se défendre et de défendre Mélanie. Il récolte les foudres des copine de sa chérie. Mais cette dernière compte bien continuer à le défendre coûte que coûte. La Bataille des Couples, Saison 03 Episode 05, diffusé le Jeudi 2 septembre 2021 sur TFX.