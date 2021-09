En savoir plus sur Christophe Beaugrand

L’épreuve pilier se poursuit mais Anaïs est à la traîne. Le manque de sa fille, toujours plus grandissant, semble la paralyser. Va-t-elle abandonner ? De retour à la villa, c’est l’heure du débrief’ entre candidats. Kresh attaque Julie, provoquant une dispute dans son propre couple. Les résultats tombent : Anaïs et Stéphane sont nominés ! Une autre surprise attend les couples. Suite au départ des oranges, Eva et Vivian réintègrent l’aventure ! De leur côté, Mélanie et Romain partagent un dîner romantique loin de la villa. Le jeune homme a une grande annonce à lui faire. Qu’a-t-il prévu de lui demander ? La Bataille des Couples, Saison 03 Episode 08, diffusé le Mardi 07 septembre 2021 sur TFX.