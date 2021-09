En savoir plus sur Christophe Beaugrand

Au petit déjeuner, Raphaël et Maxime parlent stratégie. Il est question de rallier les Roses à “La Bande organisée”. Pour cela, Raphaël tente de retourner le cerveau de Kresh mais ce dernier n’a pas l’intention de trahir son clan. Maxime reste très inquiet ! Place à l’épreuve Arena. Un nouveau couple va être immunisé et un second nominé. Côté coeur, Stéphane doute de sa relation avec Anaïs. Venus dans l’aventure pour apprendre à mieux se connaître, les deux célibataires ne parviennent pas à matcher ! Comment l’aventure peut-elle se poursuivre dans ces conditions ? La Bataille des Couples, Saison 03 Episode 09, diffusé le Mercredi 8 septembre 2021 sur TFX.