C’est parti pour la saison 3 de La Bataille des Couples ! Cinq premiers couples font leur entrée dans la villa : les gris, les verts, les jaunes, les noirs et les rouges. Les différentes équipes font connaissance tout en découvrant la villa. Les premières tensions ne tardent pas à s’inviter à la fête. Un premier clash éclate entre Sarah Fraisou et Romain. L’amie de Mélanie doute de la sincérité de ce dernier et ne compte pas la lâcher. Ça promet ! Mais pas le temps de se disputer, l’heure de la première épreuve a sonné ! La Bataille des Couples, Saison 03 Episode 01, diffusé le Lundi 30 août sur TFX.