La fin de l’amitié Dylan/Maxime dans l’épisode 56 de La Bataille des Couples

Prochainement dans l’épisode 56 de La Bataille des Couples, les couples sont en demi-finale et s’affronteront donc pour une place en finale lors de l’épreuve. Les couples sont motivés à la remporter. Maxime énerve les autres couples de la villa et Dylan est déçu par son comportement. Extrait de l’émission La Bataille des Couples du lundi 11 novembre 2019. Retrouvez la deuxième saison de La Bataille des Couples, du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.

