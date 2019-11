À la fin de la cérémonie, Mélanie et Vincent annoncent qu’ils ont voté contre eux-mêmes. Dylan et Fidji sont déçus et ce geste pourrait bien sonner comme la fin de leur amitié…Extrait de l’émission La Bataille des Couples vendredi 15 novembre 2019. Retrouvez la deuxième saison de La Bataille des Couples, du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.

