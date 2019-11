De retour de leur coaching, Fanny et Nani debrief avec le reste de leur alliance. Les oranges et les violets essayent de rassurer Nani sur l’amour que Fanny lui porte. Extrait de l’émission La Bataille des Couples mercredi 06 novembre 2019. Retrouvez la deuxième saison de La Bataille des Couples, du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.

