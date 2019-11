Alors que Fanny et Nani passent l’obstacle de la tour infernale d’une seule traite, Mélanie a plus de mal. Elle s’y prend à plusieurs fois pour poser sa tour. Les violets perdent du temps. Mélanie s’en veut et craque… Extrait de l’émission La Bataille des Couples du vendredi 22 novembre 2019. Retrouvez la deuxième saison de La Bataille des Couples, du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.

