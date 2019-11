Lucie appelle Fanny et Nani pour un dernier coaching. Les deux jeunes femmes retracent toute leur aventure et surtout leurs progrès. C’est le moment pour Nani de faire une grande demande à Fanny. Comment réagira Fanny face à cette demande ? Extrait de l’émission La Bataille des Couples du jeudi 21 novembre 2019. Retrouvez la deuxième saison de La Bataille des Couples, du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.

