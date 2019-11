Les blanches et les gris au coude à coude pour remporter cette place en finale. Les deux couples ont trouvé les 10 plaquettes mais lequel les apportera en premier à Christophe ? Qui de Fanny et Nani ou Alizée et Maxime remporteront cette place en finale ? Extrait de l’émission La Bataille des Couples du jeudi 14 novembre 2019. Retrouvez la deuxième saison de La Bataille des Couples, du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.

