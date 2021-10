En savoir plus sur Elsa Fayer

L'issue de la cérémonie fait grimper l'animosité entre les deux clans ennemis. Vivian s'est récemment perdu dans les stratégies. Il tente de rattraper ses erreurs et veut se faire pardonner auprès d'Ahmed et Sarah. Eddy, qui entend la discussion, veut le confronter. Au matin, la pression n'est pas redescendue entre eux deux. Eva entre dans le conflit, et le ton monte très rapidement. Elsa Fayer revient cette semaine pour annoncer le nouveau pilier : la fidélité. Un énorme rebondissement vient bouleverser le déroulé de cette semaine : les couples vont être switchés ! Et cela commence dès l'épreuve Arena, où de nouveaux binômes vont devoir s'adapter à l'autre pour réussir ! La Bataille des Couples, Saison 03 Episode 32, diffusé le Lundi 11 octobre 2021 sur TFX.