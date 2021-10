[SPOILER] - Anti-jeu de la Bande Organisée, Anastasia et Gauthier veulent abandonner !

Durant cette semaine de la fidélité, les couples ont été mélangés. Un switch qui a facilité les stratégies de certains. En effet, suite au classement de la première épreuve, il suffirait à Sarah, Valeriya, Eddy et Raphaël de faire de l’anti-jeu pour s’assurer de ne pas être nominé. Un anti-jeu qui n’est pas du tout du goût des compétiteurs Anastasia et Gauthier. A bout de nerfs, le couple décide d’abandonner le jeu et de rentrer à la villa pour faire leurs valises. Eva et Vivian parviendront-ils à retenir leurs alliés ? Spoiler de l'épisode 34 diffusé le Mercredi 13 octobre sur TFX.