SPOILER - Clash - Anaïs à Virginie : "Ferme ta bouche"

Cette semaine, rien ne va plus dans l'alliance des "Arcs en ciel dangereux". Anastasia et Gauthier ont entendu des paroles malveillantes de la part de leurs supposés alliés Virginie et Nicolo. A la cérémonie, le ton monte entre Anaïs et Virginie. La binôme d'Eddy ne supporte plus la mauvaise ambiance et compte bien le faire savoir... Découvrez en avant-première sur MYTF1, un extrait de l'épisode 47 diffusé le Lundi 1er novembre sur TFX.