[SPOILER] - Coup de théâtre : Le jeu de Maxime dévoilé, Stefano explose !

Coup de théâtre lors de la cérémonie d’élimination : les “Désorganisés” apprennent la contre-alliance des Gris, Valeriya et Maxime. Nadège est choquée et Stefano n’arrive pas à avaler la pilule. Il s’est fait utiliser par les Gris. Dans un élan de colère, il confronte Maxime, qui ne peut qu’assumer sa trahison. Ce que Stefano ignorait, c'est que Maxime avait scellé une alliance secrète avec Raphaël au tout début de l'aventure. Une stratégie qui a fini par payer, au détriment de Stefano et Nadège... Virginie est bouleversée par la trahison de Maxime. Elle fond en larmes et souhaite quitter l’aventure. Comment va se dérouler la suite de l’aventure pour Maxime et Valeriya ? Spoiler de l'épisode 27 diffusé le Lundi 04 octobre 2021 sur TFX.