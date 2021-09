[SPOILER] - Déclarations d’amour et d’amitié : Raphaël fond en larmes !

En savoir plus sur Elsa Fayer

Moundir a lancé un défi extrême aux couples : survivre une nuit sur une île déserte. Chacun devra se surpasser et oublier la Bataille pour survivre ensemble, soudés. L’objectif d’union et de partage est réussi haut la main. Raphaël, connu pour sa carapace et son fort caractère, se livre totalement aux autres. En larmes, il se remémore les dix années d’amitié passées auprès de ses coéquipiers d’aventures, désormais amis. Il termine en beauté en déclarant sa flamme à Tiffany, elle aussi en pleurs, qu’il considère comme la femme de sa vie et future mère de ses enfants. Spoiler de l'épisode 20 diffusé le Jeudi 23 septembre 2021 sur TFX.