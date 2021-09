[SPOILER] - Eddy rejoint Anaïs pour La Bataille, le duo mythique se reforme

Stéphane a pris la décision de mettre fin à son aventure dans “La Bataille des Couples”. Son binôme avec Anaïs ne fonctionnait plus... Afin de rester dans l’aventure, Anaïs a appelé son meilleur ami à la rescousse. Bienvenue Eddy ! Plus heureuse que jamais, Anaïs lui fait découvrir la magnifique villa. Mais Eddy est curieux des stratégies mises en place. Sa meilleure amie lui annonce donc qu’ils font partie de la “Bande organisée”. Elle le met évidemment dans la confidence de l’alliance secrète entre son équipe et les gris infiltrés, Maxime/Valeriya. Malgré la confiance d’Anaïs envers Raphaël, Eddy doute déjà de sa position affirmée de leader. Ça promet ! Spoiler de l'épisode 18 diffusé le Mardi 21 septembre 2021 sur TFX.