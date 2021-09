[SPOILER] - Gauthier/Anastasia veulent s'attaquer aux “plus forts”

En savoir plus sur Elsa Fayer

Gauthier et Anastasia ont rejoint l’aventure depuis peu. Ce couple de sportifs soudés depuis 5 ans est désormais prêt à entrer dans les stratégies. Après quelques hésitations, ils ont décidé de s’allier au clan des “Désorganisés”. Leur nouvel ennemi est donc l’équipe Noire, Raphaël/Tiffany, leaders du clan adverse. Honnêtes, ils l’avouent directement aux principaux concernés. Leur objectif : éliminer les plus forts ! Mais Raphaël/Tiffany ne comprennent pas cette façon de jouer, contraire à leurs valeurs de compétiteurs. Ils n’ont pas peur de ces nouveaux adversaires, et sont prêts à entrer dans la Bataille contre eux. Spoiler de l'épisode 25 diffusé le Jeudi 30 septembre 2021 sur TFX.