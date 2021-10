SPOILER - La grosse boulette de Raphaël, Maxime en danger ?

Le retour de Nadège et Stefano a relancé de plus belle les stratégies dans la maison. Le dernier couple arrivé a bien essayé de se rapprocher de leurs meilleurs ennemis : Maxime et Valeriya. C'était sans compter leur alliance solide avec Raphaël et Tiffany et la stratégie mise en place cette semaine. Sauf que Raphaël a fait une boulette qui pourrait bien compromettre l'aventure de ses alliés... L'heure de la cérémonie approche et elle s'annonce épique ! Spoiler de l'épisode 41 diffusé le Vendredi 22 octobre sur TFX.