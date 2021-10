SPOILER - Le clash de trop entre Virginie/Nicolo et Gauthier/Anastasia

Virginie et Nicolo ne supportent plus leurs alliés Anastasia et Gauthier. "Ils essayent clairement de nous la mettre à l'envers". Virginie est persuadée qu'une stratégie sous-marine se trame derrière leur dos. Gauthier qui a les oreilles qui sifflent, décide d'écouter derrière la porte. Le clash est inévitable... Spoiler de l'épisode 45 diffusé le Jeudi 28 octobre sur TFX.