[SPOILER] - L’épreuve de dégustation tant redoutée

Les couples arrivent à l’épreuve Arena de la semaine. C’est le moment de relever un challenge qu’ils appréhendaient tous : la dégustation ! La première étape ne laisse personne indifférent. Un plateau d’insectes plus répugnants les uns que les autres se dévoile sous la cloche. Les hommes se mettent à table à reculons. Eddy hurle à la vue du vers vivant et perd ses moyens malgré les encouragements de son binôme Anaïs. Nicolo est écœuré, il est à deux doigts d’abandonner avant même de commencer. 3,2,1… Mangez ! Ahmed est inarrêtable et engloutit le vers d’un seul coup ! Qui réussira à terminer son assiette le premier ? Spoiler de l'épisode 29 diffusé le Mercredi 06 octobre 2021 sur TFX.