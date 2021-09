[SPOILER] - Les mots impardonnables d’Ahmed, la fin pour Sarah ?

En savoir plus sur Elsa Fayer

Entre Ahmed et Sarah, rien ne va plus. Les jeunes mariés ne sont plus sur la même longueur d’onde à cause du comportement problématique d’Ahmed. Sarah ne veut pas le pardonner cette fois. Malgré sa venue au dîner romantique, elle refuse d’écouter son mari. Sans même le regarder dans les yeux, elle met des boules quies pour ne pas entendre ses excuses. Cette soirée tourne au fiasco : Ahmed est complètement dépassé par la tournure des événements. Il craint de perdre celle qu’il pense être la femme de sa vie. Mais ses excuses ne suffiront pas pour cette fois-ci. Sarah va-t-elle réussir à l’écouter ? Comment Ahmed va-t-il recoller les morceaux ? Spoiler de l'épisode 24 diffusé le Mercredi 29 septembre 2021 sur TFX.