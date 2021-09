[SPOILER] - L’incroyable déclaration de Romain à Mélanie

“A notre amour qui va durer toute la vie”... Ce soir, Mélanie et Romain célèbrent leur amour lors d’un dîner romantique à l’extérieur de la villa. Si le couple ne cesse de faire parler de lui depuis le début de l’aventure, il semble plus fort que jamais. Romain est désormais sûr de ses sentiments et avoue n’avoir jamais été comme ça avec une fille… Mélanie elle, n’a jamais douté. Romain est l’homme de sa vie et n’attend qu’une chose : la grande demande en mariage. Lui veut prendre son temps mais a d’autres projets pour son couple. Il a une surprise pour Mélanight. Bonne ou mauvaise ? Spoiler de l'épisode 08 diffusé le Mardi 07 septembre 2021 sur TFX.