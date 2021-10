[SPOILER] - L'incroyable mensonge de Vivian à Ahmed : mais jusqu'où ira-t-il ?

Vivian, du clan des "Désorganisés", est infiltré au sein de la "Bande Organisée". Il veut sauver Gauthier/Anastasia et nominer Anaïs/Eddy. Lors de la Table du Pouvoir avec Ahmed, il se lance dans une stratégie douteuse. Il fait croire à Ahmed qu'il veut faire éliminer Virginie/Nicolo, et pour cela les nominer face à Anaïs/Eddy plutôt que Gauthier/Anastasia. Il ment droit dans les yeux d' Ahmed, prétendant qu'il a entendu Virginie/Nicolo critiquer Eva et Sarah. "J'ai filmé, ils ont critiqué Eva sur son physique et ta femme sur son intelligence". Mais Ahmed ne réagit pas comme prévu. Par principe, il refuse de nominer Anaïs/Eddy, et promet de se venger de Virginie/Nicolo plus tard. Vivian se retrouve en mauvaise posture. Il demande à Ahmed de ne pas répéter ce qu'il vient de dire jusqu'à la cérémonie... Va-t-il le faire ? Spoiler de l'épisode 30 diffusé le Jeudi 07 octobre 2021 sur TFX.