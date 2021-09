[SPOILER] - Lou en colère contre Kresh, la fin du couple ?

Alors que Vivian, Eva, Raph et Tiff se préparent dans la bonne humeur, l’ambiance est plus électrique dans la chambre d’à côté. Lou et Kresh se disputent et l’homme ne parvient pas à trouver les bons mots pour calmer la situation. Pire, il l’aggrave en demandant à Lou de “se réconcilier pour les autres”. Pour la jeune femme, la coupe est pleine ! Spoiler de l'épisode 09 diffusé le Mercredi 08 septembre 2021 sur TFX.