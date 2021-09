Maxime promet de se venger, Virginie et Nicolo tremblent !

Lors de la précédente Table du Pouvoir, Virginie a pris la décision de nominer les roses, Lou/Kresh, pourtant leurs alliés. Un choix à contre-cœur pour Nicolo qui appréhende les conséquences de cette trahison. Aujourd’hui, Virginie regrette et tente de se racheter auprès des Gris, Valeriya et Maxime. Mais ces derniers sont déçus et les mettent en garde pour les prochaines éliminations. Du côté des Rouges, Ahmed et Sarah, cette soirée est l’occasion de faire un point sur leur couple au sein de l’aventure. Extrait de l'épisode 15 diffusé le Jeudi 16 septembre 2021 sur TFX.