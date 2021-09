[SPOILER] - Mélanie manipulée, Lou et Kresh accusés de trahison

Lou et Kresh ont-ils laissé avancer Sarah et Ahmed pour gagner des points auprès du clan adverse ? Pour Mélanie, il s’agit d’une trahison. Ce que les alliés ne comprennent pas c’est que Raphaël et Ahmed ont tout manigancé en secret pour semer le doute dans le clan adverse. Le plan fonctionne à merveille. Lou explose et Mélanie n’a plus confiance. Spoiler de l'épisode 11 diffusé le Vendredi 10 septembre 2021 sur TFX.