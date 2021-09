[SPOILER] - Nouveau couple dans la Bataille : les sportifs Anastasia et Gauthier !

Au départ de l’épreuve Arena, un nouveau couple intègre l’aventure. Sportifs surentraînés, Anastasia et Gauthier sont de redoutables adversaires pour nos couples en lice dans la Bataille. Vivian, qui connaît bien Gauthier, est ravi. Il est persuadé qu’ils s’allieront au sein de son clan, les Cullen. Les Roses, Anastasia et Gauthier sont en couple depuis 5 ans. Solides et confiants, ils intimident les autres candidats, sauf Sarah et Ahmed, qui ont pu constater que la forme physique ne fait pas tout dans cette aventure… Spoiler de l'épisode 23 diffusé le Mardi 28 septembre 2021 sur TFX.