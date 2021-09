[SPOILER] - Nuit cauchemardesque pour les couples aventuriers

L’expérience de survie prend un nouveau tournant lorsque le soleil se couche. Nos couples s’apprêtent à passer la nuit à même le sable, au cœur de la nature sauvage. Mais difficile de trouver le sommeil en compagnie des araignées, puces et autres insectes. Eddy, Anaïs et Ahmed sont terrifiés et capitulent. Tiffany, aventurière confirmée, sait qu’il est préférable de dormir près du feu pour éloigner les nuisibles. Eddy décide de faire nuit blanche. Un manque de sommeil qui risque de créer de nouvelles tensions au sein du groupe. Spoiler de l'épisode 21 diffusé le Vendredi 24 septembre 2021 sur TFX.